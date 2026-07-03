منصة تصدير العقار وترشيد الكهرباء وحياة كريمة.. أبرز ملفات وزارة الإسكان في أسبوع

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريرًا مصورًا بالفيديو عن أبرز فعاليات وأنشطة الوزارة خلال الفترة من 26/6/2026 حتى 2/7/2026.

ففي يوم 2/7/2026، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمرافق الأساسية بعدد من المدن الجديدة، بما يواكب معدلات التنمية العمرانية المتسارعة، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير بنية تحتية متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال متابعتها عددًا من مشروعات تطوير الطرق والإنارة والمسطحات الخضراء بمدن دمياط الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والعبور، والشروق، وحدائق أكتوبر، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، مؤكدةً أن مشروعات تطوير الطرق والمرافق تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة بالمدن الجديدة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة واستيعاب التوسعات العمرانية والاستثمارية المستقبلية.

كما أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وضع الجهد على المرحلة الأولى من محطة محولات كهرباء “ابني بيتك (7)” بمدينة حدائق أكتوبر، والانتهاء من تنفيذ كابلات التغذية الرئيسية للمحطة، التي يتم تنفيذها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - قطاع المرافق، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم البنية الأساسية بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة منظومة الكهرباء لمواكبة معدلات التنمية العمرانية المتسارعة وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وفي يوم 1/7/2026، ترأست المهندسة راندة المنشاوي اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة، واستعراض مؤشرات الأداء، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود التنمية العمرانية الشاملة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الوزيرة، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن الهيئة نجحت على مدار السنوات الماضية في إحداث نقلة نوعية في ملف التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

كما استعرضت المهندسة راندة المنشاوي إنجازات مشروعات الإسكان التي نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت أن إجمالي الوحدات السكنية التي تم تنفيذها، والجاري تنفيذها، والمطروح تنفيذها من خلال الهيئتين بلغ مليونًا و150 ألفًا و322 وحدة سكنية متنوعة، سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، إلى جانب مشروعات تطوير المناطق العشوائية.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، شارك المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، في الاجتماع الأول للجنة الفنية للبرنامج العربي لتعزيز مرونة المدن في الحد من مخاطر الكوارث المتعددة، الذي نظمته جامعة الدول العربية بالتعاون مع المركز العربي للوقاية من مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى بالجزائر، واستضافته الجمهورية الجزائرية.

وفي يوم 30/6/2026، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي ما تحقق من إنجازات في ملفات العمل والمشروعات القومية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي منذ عام 2014 وحتى يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لبناء الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضحت أن عدد محطات مياه الشرب بلغ نحو 3216 محطة بطاقة تصميمية إجمالية 44.6 مليون متر مكعب يوميًا، كما وصل إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب إلى نحو 182.2 ألف كيلومتر، بينما يجري تنفيذ 136 محطة جديدة بطاقة تصميمية تبلغ نحو 4.44 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال يبلغ نحو 1817 كيلومترًا، وهو ما أسهم في رفع نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية من 95% عام 2014 إلى 99% عام 2026.

وأضافت أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر ارتفعت من 84 ألف متر مكعب يوميًا عام 2014 إلى 1.42 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا، بعد تنفيذ 129 محطة تحلية، فيما يجري تنفيذ 19 محطة جديدة بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي الطاقة المستهدفة إلى نحو 2.1 مليون متر مكعب يوميًا بالمحافظات والمدن الساحلية.

وأشارت إلى أن الدولة تنفذ خطة استراتيجية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 9.8 مليون متر مكعب يوميًا لتلبية احتياجات مياه الشرب.

وفيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحي، أوضحت أن عدد محطات المعالجة ارتفع من 385 محطة قبل عام 2014 إلى نحو 621 محطة حتى يونيو 2026، بعد تنفيذ 236 محطة جديدة، من بينها 47 محطة معالجة ثلاثية، لتصل الطاقة التصميمية الإجمالية إلى نحو 19 مليون متر مكعب يوميًا. كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي نحو 93.5 ألف كيلومتر، بينما يجري تنفيذ 193 محطة معالجة جديدة بطاقة تصميمية تبلغ نحو 3.2 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب تنفيذ شبكات صرف صحي بإجمالي أطوال يبلغ نحو 6430 كيلومترًا.

وأكدت أن هذه المشروعات أسهمت في رفع نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بالحضر من 79% عام 2014 إلى 96% عام 2026، كما ارتفعت نسبة التغطية بالريف المصري من 12% إلى نحو 60% خلال الفترة نفسها، لترتفع نسبة التغطية الإجمالية على مستوى الجمهورية من 50% إلى نحو 70%.

كما شهدت وزيرة الإسكان والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم بشأن “حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة” بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف يضم الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات وشركة EV-INDUSTRIS.

وأكدت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتحول إلى مدن ذكية ومستدامة، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، موضحةً أن النظام المقترح يعتمد على التحكم في إنارة الشوارع من خلال خفض مستوى الإضاءة (Dimming) لكشافات LED وفقًا للحركة المرورية، بدلًا من إطفاء بعض أعمدة الإنارة، بما يحقق أعلى مستويات كفاءة التشغيل، مع الحفاظ على معدلات السلامة والأمان، ويسهم في تحقيق وفر ملموس في استهلاك الكهرباء.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات المعنية للحد من الهدر في الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة، موضحًا أن مذكرة التفاهم تحدد آليات التعاون في مجالات ترشيد استهلاك الكهرباء، ومن بينها استبدال كشافات الإضاءة الحالية بكشافات LED عالية الكفاءة، وإمكانية تطبيق أنظمة التحكم في الإنارة العامة لتوفير أكثر من 30% من الاستهلاك، وفقًا لطبيعة التشغيل.

وتنفيذًا لتوجيهات الوزيرة، نفذت أجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة، وبدر، حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات ومخالفات البناء بعدد من المناطق، في إطار التصدي للمخالفات والحفاظ على النسق الحضاري بالمدن الجديدة.

وفي يوم 29/6/2026، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي إنجازات الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة خلال الفترة من عام 2014 وحتى يونيو 2026، موضحةً أنه نفذ 1951 مشروعًا قوميًا في مجالات الطرق والكباري والإسكان والمرافق والخدمات.

وأضافت أن الجهاز تولى تنفيذ مشروعات ضمن خطته الاستثمارية، إلى جانب مشروعات بالإنابة عن عدد من الوزارات والمحافظات وأجهزة الدولة، بإجمالي استثمارات بلغ 203.2 مليار جنيه، حيث انتهى من تنفيذ 1717 مشروعًا، ويجري تنفيذ 234 مشروعًا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تشمل 746 قرية وتوابعها بـ25 مركزًا في 10 محافظات.

كما ترأست وزيرة الإسكان اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة والمجمعة عن العام المالي 2024/2025.

وأكدت أن الوزارة تضطلع بمسؤولية وطنية كبيرة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من الخدمات الأساسية المرتبطة مباشرة بجودة حياة المواطنين، مشيرةً إلى أن تطوير هذا القطاع الحيوي يتطلب تخطيطًا علميًا ورؤية استراتيجية متكاملة، إلى جانب الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

وفي إطار دعم الاستثمار والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن الجديدة، عقدت المهندسة راندة المنشاوي اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان، ومجلس أمناء المدينة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم التنمية الصناعية والاستثمارية والخدمية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والسكان وآليات التعامل معها.

وفي يوم 28/6/2026، استقبل وزير الشباب والرياضة، جوهر نبيل، المهندسة راندة المنشاوي، لبحث التعاون المشترك في عدد من المشروعات، من بينها تطوير وإدارة المنشآت الشبابية والرياضية، وتوفير الخدمات الرياضية والترفيهية بالمجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، والتعاون في تشغيل المنشآت الرياضية بها.

كما تابعت الوزيرة مستجدات تنفيذ عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظات الغربية ودمياط وسوهاج، والتي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتشمل محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الرفع وخطوط الطرد والانحدار وشبكات الصرف الصحي.

وأكدت أن الوزارة تضع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات ضمن أولوياتها باعتبارها أحد الركائز الأساسية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لما تمثله من أهمية في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار المتابعة الدورية للمشروعات حتى الانتهاء منها وتشغيلها.

كما تابعت الوزيرة موقف الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من المكونات الرئيسية بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، من بينها منطقة “البلازا” الرئيسية، وأعمال تنسيق الموقع العام للمسرح الروماني ومجمع السينمات، وتشغيل المنطقة التجارية والمقر الإداري لجهاز المدينة.

وأكدت أن مدينة العلمين الجديدة تواصل تعزيز مكانتها كإحدى أهم مدن الجيل الرابع وأكثرها جذبًا للسكان والزوار والمستثمرين، من خلال استكمال تشغيل المشروعات التنموية الكبرى وتطوير منظومة الخدمات الإدارية والسياحية والثقافية.

وفي يوم 27/6/2026، أصدرت وزيرة الإسكان أربعة قرارات لإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ في مدينتي بني سويف الجديدة وبدر، في إطار جهود الوزارة للتصدي لمخالفات البناء ومنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة.

وأكدت استمرار أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء والتعديات، ومواجهة جميع أشكال البناء المخالف، حفاظًا على الطابع العمراني والحضاري للمدن الجديدة، مشددةً على رؤساء أجهزة المدن بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تابعت الوزيرة معدلات تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدن بني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، في إطار دفع معدلات التنفيذ وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة.

وأكدت أن الوزارة تولي مشروعات الإسكان، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، أولوية قصوى لما تمثله من أهمية في تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير وحدات سكنية لائقة لمختلف الشرائح.

وفي إطار توجيهات الوزيرة، عقد المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، اجتماعًا مع وفد من ممثلي مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) في مصر، برئاسة الدكتور أحمد رزق، مدير مكتب البرنامج في مصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي يوم 26/6/2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي وتنسيق الجهود المشتركة لإطلاق المرحلة الأولى من “منصة تصدير العقار المصري”، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل استثمار الأجانب في السوق العقارية المصرية، من خلال توفير منظومة رقمية متكاملة وموثوقة تتيح عمليات شراء موثقة رقميًا بمزايا تنافسية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية.

كما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيع 75 محلًا تجاريًا بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، خلال جلسة مزاد علني، بالتعاون مع قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.