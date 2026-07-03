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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز لسائق الميكروباص جمع كل الصلوات بسبب العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب

الصلاة
الصلاة
أحمد سعيد

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه من أحد السائقين حول حكم جمع الصلوات بسبب طبيعة العمل والانشغال طوال اليوم.

هل يجوز لسائق الميكروباص جمع كل الصلوات بسبب عمله؟

وأوضح إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾، مؤكدًا أن أداء الصلاة في وقتها من أحب الأعمال إلى الله.

حكم جمع الصلوات بسبب طبيعة العمل والانشغال طوال اليوم

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه لا يجوز جمع جميع الصلوات في نهاية اليوم، إلا أنه يجوز الجمع بين صلاتين فقط عند الضرورة القصوى، كالجمع بين الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء، دون اشتراط السفر أو المرض، وإنما عند وجود عذر شديد كطبيعة عمل لا يمكن التوقف فيها.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذا الجمع يكون بشرط ألا يتحول إلى عادة يومية، موضحًا أنه لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والفجر، وإنما يقتصر على الصلاتين النهاريتين أو الليليتين فقط.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من شروط الجمع أيضًا نية الجمع قبل خروج وقت الصلاة الأولى، مشددًا على ضرورة الالتزام بهذا الشرط، وألا يترك الإنسان الصلاة حتى يخرج وقتها دون نية.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض الفقهاء أجازوا للمريض الذي يشق عليه الطهارة أن يجمع بين الصلوات تيسيرًا عليه، عملًا بالقاعدة الفقهية «المشقة تجلب التيسير»، مع التأكيد على أن ذلك في أضيق الحدود ووفق الضوابط الشرعية.

حكم جمع صلاة العصر قبل وقتها في الحضر بسبب الحاجة

وكانت دار الإفتاء وضّحت حكم جمع صلاة العصر قبل وقتها في الحضر بسبب الحاجة، قائلة إن الأصل وجوب أداء الصلوات في أوقاتها المحددة شرعًا، ولا يجمع السائل في الحضر بين الصلاتين إذا تمكن من أداء كل منهما في وقتها. 

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى على صفحتها عبر فيسبوك، إن لم يتمكن المصلي من ذلك، فيجوز له أن يجمع بين صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم في وقت الظهر، مع مراعاة أن يقتصر ذلك على مواضع الحاجة وألا يُتخذ ذلك عادةً مستمرةً بغير عذر.

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