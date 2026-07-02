هل يجوز صلاة الضحى قضاء إذا فات وقتها؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

يتساءل كثيرون هل يجوز صلاة الضحى قضاء إذا فات وقتها؟ خاصة أنها من السنن المؤكدة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، حيث يرغب عدد كبير في معرفة حكم قضاء صلاة الضحى، وموعد صلاة الضحى، ورأي دار الإفتاء في هذه المسألة، وفي السطور التالية نتعرف على الحكم الشرعي الصحيح حول إذا فات وقتها بسبب النوم أو الانشغال أو النسيان.

هل يجوز صلاة الضحى قضاء إذا فات وقتها؟

من جانبه، أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن صلاة الضحى من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز قضاؤها إذا لم يتمكن المسلم من أدائها في وقتها بسبب عذر أو نسيان، إذا كان معتاداً على أدائها.

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، فضل صلاة الضحى مستشهدا بما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورواه أبو هريرة رضي الله عنه، «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام»، وهو ما يعكس عظيم مكانة هذه السنة النبوية.

وقت صلاة الضحى الصحيح

وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أن عدداً من الفقهاء أجازوا إذا كان المصلي معتادًا على أداء صلاة الضحى أن يصليها بعد موعدها، فيجوز قضاؤها في حال فواتها لعذر، ويُؤجر الإنسان على ذلك.

آخر وقت لصلاة الضحى

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت إن وقت صلاة الضحى يبدأ مِن ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رُمْحَيْن في عين الناظر إليها -ويُقدر بخمسٍ وعشرين دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس-، وينتهي وقتها قبل زوال الشمس -ويُقدر بأربع دقائق قبل دخول وقت صلاة الظهر-، مع مراعاة فروق التوقيت بحسب إحداثِيَّات المكان.

فضل صلاة الضحى

وأشارت الإفتاء إلى أن صلاة الضحى هي الصلاة التي سَنَّها سيدُنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في وقتِ الضحى عند ارتفاع النهار، وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنها مجزئةٌ عن جميع الصدقات المطلوبة على جميع سُلَامِيَّات بدن الإنسان -أي: عظامه- في كلِّ يومٍ شكرًا لله على نعمته وفضله.

واستشهدت دار الإفتاء بما جاء عن عن أبي ذَرٍّ الغِفَارِي رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وأشارت إلى أن من فضائل صلاة الضحى: أنها مِن أسباب مغفرة الذنوب ولو كانت مثل زَبَدِ البحر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الضُّحَى غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".

ونوهت الإفتاء بأن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم جعلها وصيةً بين أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وفي ذلك إظهارٌ لأهمية صلاة الضحى، وتأكيدٌ على بيان فضلها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ» أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

واستشهدت بما ورد عن أبي الدَّرْدَاء رضي الله عنه قال: «أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَلَّا أَنَامَ حَتَّى أُوتِرَ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".