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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم صلاة الظهر 4 ركعات بعد الجمعة.. دار الإفتاء تجيب

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الظهر بعد فرض الجمعة مسألة خلافية، والذي نختاره للفتوى من مذاهب العلماء أن البلدة إذا تعددت فيها المساجد لضرورة أو لعدم اتساع المسجد الواحد لجميع أهل البلدة أو لغير ذلك كما هو حال الناس الآن؛ فإنه تصح في جميعها فريضة الجمعة.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم صلاة الظهر أربع ركعات بعد فريضة الجمعة؟ أنه تجوز صلاة الظهر بعد الجمعة لمن أراد، والأفضل أن يصليها المسلم في بيته حتى لا يعتقد العامة أنَّها فرض.

صلاة الظهر لمن لم يصل الجمعة

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير ادارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الظهر تجب على كل من لم يصل صلاة الجمعة.

وأضاف ممدوح، خلال تصريح له، أن صلاة الظهر تكون عند حلول وقت الصلاة، ذلك لمن لم يصل صلاة الجمعة، كأن يكون مثلا فى الطريق أو على سفر أو لديه مرض فعليه الصلاة وقت حلول الوقت مباشرة وعدم تأخيرها.

صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز أداء صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر، منوهًا بأن اختلاف نية المأموم عن الإمام فى الصلاة جائزة شرعًا.

وأضاف «شلبي»، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز صلاة العصر مع الجماعة بنية الظهر؟»، أنه يجوز لمن فاتته صلاة أن يصليها قضاءً خلف إمام يصلي حاضرة فمن فاتته الظهر ووجد إمامًا يصلي العصر صح له أن يصلي الظهر خلفه، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء بـ«اختلاف نية الإمام والمأموم».

وتابع: إنه يجوز لمن فاته الظهر ودخل المسجد ووجدهم يصلون العصر فعليه الظهر قضاء وهم يصلون العصر فيصلى معهم الظهر بنية القضاء وبعد ذلك يصلى العصر ومن الممكن ان يعكس فيصلى معهم الجماعة التى يصلونها فيصلى معهم العصر وبعد ذلك يصلى الظهر.

دار الإفتاء الجمعة صلاة الظهر صلاة العصر صلاة الجمعة

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