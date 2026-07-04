إصابة 10 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارة نقل ثقيل بالقباري

أصيب 10 أشخاص، مساء السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لإحدى الشركات وسيارة نقل ثقيل (تريلا) أعلى كوبري 27 بمنطقة القباري، التابعة لحي غرب الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد من المصابين، لتنتقل على الفور قوات الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

وكشفت المعاينة الأولية أن الأتوبيس اصطدم بسيارة النقل الثقيل أثناء سيره أعلى الكوبري، ما أدى إلى تهشم أجزاء من الحافلة وإصابة 10 من ركابها بإصابات متفرقة.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وهم: سالي حمدي عبد الحميد، أيمن وليم مهني، خميس مجدي، أحمد مجدي محمد، منال عبد الحي حسنين، نورة أحمد السيد، مروة طلعت محمود، أحمد عادل حسنين، محسن أحمد، ونعمة حسن حامد.

وفي الوقت نفسه، دفعت الجهات المختصة بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإزالة العوائق من الطريق، بما ساهم في إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.