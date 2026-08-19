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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية: الخطاب الدعوي الفاعل يجيب عن أسئلة الناس ويواجه الأفكار بالحُجَّة

الخطاب الدعوي
الخطاب الدعوي
محمد شحتة

انطلقت في مناطق الوعظ التابعة لمجمع البحوث الإسلاميَّة بالأزهر الشريف فعاليَّات الملتقيات الفكريَّة على مستوى الجمهوريَّة، في إطار جهود المجمع لتطوير أدوات العمل الدعوي، وتعزيز التواصل المباشر مع مختلِف فئات المجتمع، لا سيَّما الشباب؛ من خلال لقاءات فكريَّة وحواريَّة تتناول القضايا المعاصرة، وتناقش ما يطرحه الواقع من أسئلة وتحديات فكريَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، ومتابعة الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الدِّيني.

وتستهدف الملتقيات تقديم معالجة عِلميَّة رصينة للقضايا التي تحظى باهتمام الجمهور، وفَتْح مساحات للحوار والنقاش مع الشباب؛ بما يساعد على بناء وعي قادر على الفهم والتمييز والتعامل مع المتغيِّرات الفكريَّة والثقافية المتسارعة، إلى جانب تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومناقشة الشُّبُهات والأفكار التي تفرض نفسها على الساحة، في ضوء منهج الأزهر القائم على العِلم والوسطيَّة والحوار واحترام العقل.

تطوير العمل الدعوي

وأكَّد محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ إطلاق الملتقيات الفكريَّة بمناطق الوعظ على مستوى الجمهوريَّة يأتي في إطار رؤية المجمع لتطوير العمل الدعوي والارتقاء نحو صناعة وعي قادر على قراءة الواقع وفهم تحدياته، والتعامل معها بصورة عِلميَّة رشيدة، موضِّحًا أنَّ القضايا التي يطرحها الواقع تحتاج إلى خطاب دعوي يقترب منها بوعي، ويفهم طبيعتها، ويقدِّم للناس إجاباتٍ واضحةً عن الأسئلة التي تشغلهم.

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ الشباب يمثِّلون محورًا أساسًا في هذه الملتقيات؛ بوصفهم الأكثر احتكاكًا بالتحوُّلات الفكريَّة والثقافيَّة التي تفرضها البيئة الرَّقْميَّة والانفتاح المعرفي، مؤكِّدًا أنَّ الوصول إلى الشباب يكون من خلال الحوار، والاستماع إلى أسئلتهم، ومناقشة ما يواجهونه من قضايا بلُغة عِلميَّة قريبة من واقعهم، مع الحفاظ على ثوابت المنهج الأزهري.

وبيَّن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة أنَّ هذه الملتقيات الفكريَّة تستهدف الاقتراب مِنَ القضايا التي تشغل الناس بالفعل؛ بما يجعل العمل الدعوي أكثر قدرة على التأثير والاستجابة لاحتياجات المجتمع، لافتًا إلى أنَّ الداعية الناجح هو الذي يمتلك أدوات العلم، ويفهم واقعه، ويعرف كيف يخاطب الناس بما يناسب احتياجاتهم.

كما أكَّد الدكتور محمد الجندي أنَّ مجمع البحوث الإسلاميَّة يواجه الأفكار المغلوطة والشُّبُهات بالعِلم والحُجَّة، ويعمل على تفكيك الفكرة ومناقشة مقدِّماتها وبيان ما فيها من خلل، مبيِّنًا أنَّ الأزهر الشريف يمتلك رصيدًا عِلميًّا ومنهجيًّا يؤهِّله للقيام بدور فاعل في بناء الوعي ومواجهة الاضطراب الفكري.

وتتضمَّن الملتقيات الفكريَّة لقاءاتٍ مفتوحةً يحاضر فيها علماء الأزهر الشريف، وتتناول عددًا مِنَ القضايا الفكريَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة والدِّينيَّة المعاصرة، مع إتاحة مساحة للحوار المباشر وطَرْح الأسئلة والمناقشة؛ بما يعزِّز التواصل بين العلماء والجمهور، ويجعل من هذه اللقاءات مجالًا للتفاعل الحقيقي مع القضايا التي يفرزها الواقع.

وتأتي هذه الملتقيات ضمن خُطَّة مجمع البحوث الإسلاميَّة لتطوير منظومة العمل الدعوي، وتوسيع دوائر التواصل المجتمعي، وتفعيل الحضور الفكري والعلمي لوعَّاظ الأزهر الشريف في مختلِف المحافظات؛ بما يسهم في تقديم خطاب دعوي أكثر قُربًا من الناس، وأكثر قدرة على التعامل مع المتغيِّرات والتحديات الفكريَّة والاجتماعيَّة.

البحوث الإسلامية القضايا المعاصرة شيخ الأزهر تصحيح المفاهيم منهج الأزهر الوعظ

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