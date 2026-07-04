بـ 5 صواريخ.. قوات الاحتلال الاسرائيلي تقصف مناطق جنوب لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن مروحية أباتشي إسرائيلية أطلقت 5 صواريخ باتجاه بلدة مجدل زون في قضاء صور، في إطار التصعيد المستمر على مناطق جنوب لبنان.

وأضافت الوكالة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرًا في بلدة طلوسة، وسط استمرار الاعتداءات التي تستهدف البلدات الحدودية، من دون ورود معلومات فورية عن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، استهدفت مسيرة إسرائيلية، منزلًا، في بلدة المنصوري، فيما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الاسرائيلى في الأجواء.