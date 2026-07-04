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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسيم أحمد يحسم الجدل: مشاركة هيثم حسن قانونية 100%.. ولا أزمة في الجنسية

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد وسيم أحمد، مسؤول ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية في اتحاد الكرة، أن مشاركة هيثم حسن مع منتخب مصر قانونية بنسبة 100%، نافيًا وجود أي أزمة تتعلق بجنسية اللاعب أو أحقيته في تمثيل الفراعنة. 

منتخب مصر 

وأوضح وسيم أحمد أن ما يظهر على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لم يتم تحديثه حتى الآن، لكنه شدد على أن جميع الإجراءات الرسمية اكتملت بالفعل، وأن الاتحاد الدولي منح موافقته النهائية، وبالتالي لا توجد أي موانع قانونية لمشاركة اللاعب. 

وأضاف أن السبب الحقيقي وراء غياب هيثم حسن عن أول مباراتين للمنتخب كان مرتبطًا بالإجراءات التي أشار إليها المدير الفني حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي، مؤكدًا أن اللاعب أصبح متاحًا للمشاركة بداية من مباراة إيران، وأن مشاركته أمام أستراليا كانت سليمة قانونيًا دون أي مخالفة. 

وشدد مسؤول ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية على أن الجدل المثار حول موقف هيثم حسن لا يستند إلى أي أساس، مؤكدًا للمرة الثانية والثالثة والرابعة أن موقف اللاعب قانوني بالكامل، وأن كل ما يتردد بخلاف ذلك غير صحيح. 

منتخب مصر استراليا الفيفا

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