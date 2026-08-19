مصرع مسن تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقويسنا

​لقي مسن مصرعه، اليوم، إثر اصطدامه بقطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور قرب محطة قطارات قويسنا بمحافظة المنوفية.

​وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورد بلاغ من هيئة السكة الحديد يفيد بمصرع رجل مسن أسفل عجلات أحد القطارات المارة بالقرب من المحطة.

​بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعى فتحي عبدالجليل يبلغ من العمر 70عاماً، مقيم بمركز قويسنا، وأثناء محاولته عبور السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن وفاته في الحال متأثراً بإصاباته البالغة.

​جرى نقل جثمان المتوفى عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى قويسنا المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريح الدفن.