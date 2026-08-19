قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل تشريعية الشيوخ: الذكاء الاصطناعي يتطلب تشريعات رادعة لمواجهة الجرائم الرقمية
تجاوزت 5 آلاف.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية
بعد حادث الإسماعيلية.. حظر استخدام السيارات النقل للركاب بالمنوفية
4 محاور رئيسية لخدمة المستثمرين.. محافظ الجيزة يتفقد مشروعات تطوير المنطقة الصناعية بأبو رواش
الطوارئ الأوكرانية: مقتل شخص وإصابة 7 إثر هجوم روسي على مبان سكنية
حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. الأزهر العالمي للفتوى يجيب
مصر تستعرض جهودها في مكافحة التصحر والجفاف خلال مؤتمر COP17
بعد انخفاض 2%.. هل تعود أسعار الذهب للصعود بعد محضر الفيدرالي؟
محافظ الدقهلية يوجه بتوفير سيارة ميني باص لنقل عمال بعد رصد خطورة نقلهم بطريق "رافد جمصة"
طلب غريب من «تويوتا» لعملائها: اضربوا محركات تندرا بالمطرقة
تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة الأهلي في كأس خوان جامبر
فاز على ريال مدريد.. سجل مواجهات الأهلي ضد فرق إسبانيا قبل لقاء برشلونة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع مسن تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقويسنا

قطار قويسنا
قطار قويسنا

​لقي مسن مصرعه، اليوم، إثر اصطدامه بقطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور قرب محطة قطارات قويسنا بمحافظة المنوفية.

​وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بورد بلاغ من هيئة السكة الحديد يفيد بمصرع رجل مسن أسفل عجلات أحد القطارات المارة بالقرب من المحطة.

​بالانتقال والفحص، تبين أن المتوفى يدعى فتحي عبدالجليل يبلغ من العمر 70عاماً، مقيم بمركز قويسنا، وأثناء محاولته عبور السكة الحديد صدمه القطار، مما أسفر عن وفاته في الحال متأثراً بإصاباته البالغة.

​جرى نقل جثمان المتوفى عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى قويسنا المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستخراج تصريح الدفن.

المنوفية محافظة المنوفية قطار قويسنا دهس مسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

«أنا متعلم مدى الحياة» تواصل فعالياتها بالبحر الأحمر لتعزيز الوعي البيئي لدى النشء والشباب

هروبا من حر الصيف شواطئ العين السخنه تشهد اقبالا ملحوظ من المصيفين

طقس العين السخنة اليوم.. المصطافون يهربون من حرارة الصيف إلى الشواطئ

قطار قويسنا

مصرع مسن تحت عجلات قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بقويسنا

بالصور

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

قبل طبخها .. كيف تعرفين أن الفراخ المجمّدة فاسدة؟

كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟
كيف تعرفين أن الفراخ المجمدة فاسدة قبل طبخها؟

فستان صيفي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد