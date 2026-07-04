تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب في السيدة زينب

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، نظر محاكمة عاطل بتهمة استعراض القوة وقتل شاب في السيدة زينب؛ بسبب مقاومته للمتهم ورفضه الانصياع لأوامره ودفع أموال له، وذلك لـ جلسة 3 أغسطس 2026.

تفاصيل الواقعة

وكانت مباحث قسم شرطة السيدة زينب، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما غارقا في دمائه.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات؛ تبين أن مشاجرة نشبت بين شاب وعاطل؛ بسبب ممارسة الثاني نشاطا إجراميا تخصص في استعراض القوة وترويع الأهالي وفرض إتاوات عليهم بدائرة القسم، وهو الأمر الذي رفضه المجني عليه وقاوم المتهم.

وكشفت التحريات، أن المتهم تشاجر مع المجني عليه، ثم طعنه عدة طعنات أسقطته غارقا في دمائه.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، إلى أن تمت إحالته للمحاكمة.