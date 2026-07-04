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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم في خلية المعادي

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم طالبان الإرهابي، في القضية رقم 6326 لسنة 2025 جنايات المعادي.

تفاصيل أمر الإحالة 

جاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من عام 2023 وحتى 15 مارس 2023، المتهم تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهم تهم تمويل الإرهاب بأن أمد الجماعة موضوع الاتهام بأموال وأسلحة ومعلومات تستخدم في أعمال إرهابية.

الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى المشدد 5 سنوات جماعة إرهابية

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