المؤبد لـ متهمين والمشدد 5 سنوات لـ 6 آخرين بقضية خلية الموسكي

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين والسجن المشدد 5 سنوات لـ 6 آخرين في القضية رقم 145 لسنة 2025، جنايات الموسكي والمعروفة بخلية الموسكي.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أن خلال الفترة من مطلع عام 2021 وحدتي شهر سبتمبر من عام 2021، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لجميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب.