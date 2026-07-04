خلاف على مكالمة تليفون.. مقتل شاب خلال مشاجرة بحي الجزيرة في بني سويف وضبط المتهم

لقي شاب في العقد الثالث من عمره مصرعه، فجر اليوم، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين آخر بمنطقة حي الجزيرة بمدينة بني سويف، بسبب خلاف على استخدام هاتف محمول لإجراء مكالمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، فيما نُقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وأفادت التحريات الأولية، بأن بداية الواقعة تعود إلى طلب المتهم من المجني عليه هاتفه المحمول لإجراء مكالمة، إلا أن الأخير رفض، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة انتهت بتعرض المجني عليه لاعتداء أودى بحياته.



وألقت وحدة مباحث بندر بني سويف برئاسة المقدم محمود فؤاد وبتوجيهات وأشراف من اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف القبض على المتهم، ويدعى تامر. ن، في العقد الثالث من العمر، بينما يدعى المجني عليه رحيم 24 عامًا أبناء منطقة واحدة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.