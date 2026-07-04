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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور .. مياه بني سويف: الحلول الفنية لتأمين مأخذ محطة أشمنت أوشكت على الانتهاء

أعمال محطة مياه اشمنت ببني سويف
أعمال محطة مياه اشمنت ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف،أن أعمال تنفيذ الحلول الفنية لتأمين مأخذ محطة مياه شرب أشمنت بمركز ناصر أوشكت على الانتهاء، وذلك عقب حدوث هبوط مفاجئ وتآكل شديد بعدد (2) ماسورة مياه عكرة بقطر 800 مم، الأمر الذي استلزم التدخل الفوري لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وتأمين سلامة خطوط وبيارة مأخذ المياه العكرة، مع الحفاظ على استمرارية تشغيل المحطة وعدم تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أن الشركة تعاملت على الفور مع الموقف، رغم صعوبة التنفيذ نتيجة الارتفاع الكبير في منسوب المياه، مع الحرص على استمرار تشغيل محطة مياه أشمنت القائمة بطاقة إنتاجية 52 ألف متر مكعب يوميًا، بالتوازي مع استكمال التجهيزات اللازمة لتشغيل توسعات المحطة بطاقة إضافية 52 ألف متر مكعب يوميًا، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت أن الشركة أسندت الأعمال الاستشارية والدراسات والتصميمات إلى أحد المكاتب المتخصصة لإنشاء مأخذ إضافي للمحطة وتوسعاتها ببيارة بعمق 8 أمتار وخط مأخذ بقطر 1200 مم، كما تم إسناد التنفيذ إلى إحدى الشركات المتخصصة، وقد أوشكت الأعمال على الانتهاء، بالتزامن مع استمرار أعمال تطهير ورفع المخلفات من البيارة القائمة، بما يضمن استدامة التشغيل ورفع كفاءة منظومة المياه بالمنطقة.

وأكدت رئيس الشركة أن هذه الأعمال تتزامن مع التشغيل التجريبي لتوسعات محطة أشمنت، والتي ستسهم فور التشغيل الكامل في حل مشكلات ضعف مياه الشرب بمنطقة الخدمة، وتحسين كفاءة واستقرار إمدادات المياه للمواطنين.

وتوجهت المهندسة دينا عمر سليمان بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، لدعمه المستمر ومتابعته الدائمة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وحرصه على تذليل أية معوقات بما يسرع وتيرة التنفيذ ويحقق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

كما أكدت أن الشركة تحظى بالدعم الكامل من المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،والذي يحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي محافظة بني سويف.


 

بني سويف مياه بني سويف أشمنت

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