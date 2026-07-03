حملات لإزالة التعديات ورفع مخلفات الشوارع والإشغالات في بني سويف

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تنفيذ حملات النظافة ورفع الإشغالات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بالمراكز والمدن والقرى.

ففي مركز ومدينة إهناسيا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق عقد اللقاء الأسبوعي لفحص شكاوى المواطنين، مع تكليف الجهات المختصة بسرعة دراسة الشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة لها، فيما تم رفع الإشغالات المخالفة بشوارع ترعة السلطاني وممدوح مصطفى وترعة شرهي، إلى جانب المرور على المحال التجارية وفحص تراخيص الإشغالات والإعلانات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، فضلاً عن متابعة أعمال تكويد مركبات "التوك توك".

وفي مركز ومدينة الفشن، تابع مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية أعمال تبليط عدد من شوارع المدينة بهدف تيسير الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري، كما تفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية منشأة عمرو ضمن مبادرة "أطفال أصحاء"، والتي قدمت خدمات الكشف الطبي لعدد كبير من الأطفال في تخصصات متنوعة. وفي الوقت نفسه، واصلت الوحدة المحلية تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق، حيث تم توريد 40 طنًا من القمامة والمخلفات إلى مصنع تدوير المخلفات بسمسطا.

وفي مركز ومدينة بني سويف، كثفت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع الحيوية، شملت شارع المدارس وصفية زغلول والدريسة والإسعاف والروضة وأحمد عرابي وشباب العبور وابن خلدون أمام مدرسة المعمارية ومستشفى الجامعة والملاريا وكورنيش النيل وطريق السادات وعبد السلام عارف وحلمي الملط وحاتم رشدي، كما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية بقرى إبشنا وباها وحاجر بني سليمان وبياض العرب وسنور والعلالمة وتزمنت الشرقية. وفي ملف إزالة التعديات، تم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية باها، إلى جانب إعادة توصيل أسلاك الكهرباء لعمود بقرية إبشنا، ومتابعة إصلاح كابل كهربائي تضرر بأعمال الحفر بقرية إهناسيا الخضراء.

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة موسعة للنظافة شملت شارع جمال عبد الناصر والمركز الجديد وشجرة الدر وسعد زغلول وطريق بني زايد وسارع مدرسة محمد فريد والمستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد وفاطمة الزهراء، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي. كما نفذت إدارة تموين ناصر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، حملة رقابية على الأسواق أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، شملت ضبط 40 كجم من اللحوم المصنعة مجهولة المصدر، والتحفظ على 560 علبة سجائر مهربة، وضبط 500 كرتونة مشروب سكري بدون فواتير، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر لعدم وجود شهادة صحية سارية.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز أعمال النظافة بشوارع بورسعيد والجنينة وفياض والبوسطة وإمبابي والإسعاف والمطحن بفابريقة ببا والمشروع وصدقي والمسجد الغربي وفانوس وأسعد والشوارع الجانبية، إلى جانب تفريغ الحاويات الثابتة. وعلى مستوى القرى، نفذت الوحدة المحلية بجزيرة ببا حملة نظافة بمدخل القرية وشارع الوحدة المحلية ومركز الشباب ووسط القرية، كما شهدت قرية صفط راشين أعمال نظافة بمدخل قرية أبو دخان وشوارعها، بينما نفذت الوحدة المحلية بقمبش أعمال نظافة بقرية البكرية وطريق بني أحمد.

وفي مركز ومدينة الواسطى، واصلت الوحدة المحلية برئاسة علي يوسف تنفيذ حملاتها المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات، حيث شهدت المدينة أعمال رفع المخلفات والتراكمات وإزالة تجمعات القمامة بالشوارع والمناطق السكنية، بالإضافة إلى رفع 16 طنًا من القمامة على جانبي ترعة الأطوابيةحتى عزبة دويدار، ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي. كما نفذت الوحدة المحلية بقرية الميمون أعمال صيانة كشافات الإنارة وتركيب كشافات "ليد" جديدة بمنطقة غرب الجسر وطريق بني حدير الوكيل، إلى جانب رفع المخلفات من الطريق الدائري وكوبري المستشفى وكوبري الجزيرة، وجمع القمامة من منازل المواطنين بقرى الميمون وبني نصير ونزلة الجنيدي وبني سليمان وتفريغ صناديق القمامة ونقلها إلى مصنع التدوير، فيما قامت الوحدة المحلية بميدوم برفع 12 طنًا من المخلفات وإرسالها إلى مصنع التدوير، مع إزالة حالات تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة سمسطا، استجابت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس بشكل فوري لشكوى تم رصدها بشأن سقوط نخلة بطريق بدهل – نزلة الديب، حيث تم رفعها وإعادة فتح الطريق أمام المواطنين وإزالة أسباب الشكوى. كما وجه رئيس المركز بتكثيف المرور الميداني خلال أيام العطلات لمتابعة جميع حالات البناء المخالف والتعديات والتأكد من الالتزام بالتراخيص والتصدي لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو أعمال بناء بدون ترخيص. في حين واصلت الوحدة المحلية رفع المخلفات بمحيط المدارس والمصالح الحكومية وجمع القمامة من الوحدات القروية، حيث تم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بالظهير الصحراوي.