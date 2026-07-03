صحة بني سويف تحيل متغيبين للتحقيق خلال جولة رقابية مفاجئة

نفذت مديرية الشئون الصحية ببني سويف، بتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، جولة رقابية مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية بمركز سمسطا، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وضمت اللجنة ممثلين عن إدارات التمريض والحوكمة والصيدلة، حيث شملت الجولة حضانات مازورة، والوحدة الصحية بمازورة، ومستشفى الوفاء بقرية بدهل.

وركزت أعمال اللجنة على التأكد من انتظام حضور الأطقم الطبية والإدارية، ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب متابعة الالتزام بمعايير الجودة وإجراءات مكافحة العدوى.

وخلال المرور، رصدت اللجنة حالات غياب بين بعض العاملين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالتهم إلى الشؤون القانونية للتحقيق، تأكيدًا على تطبيق قواعد الانضباط الإداري داخل المنشآت الصحية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية أن حملات المرور الميداني مستمرة بجميع المنشآت الصحية، في إطار خطة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية وتعزيز جودة الرعاية المقدمة للمواطنين.