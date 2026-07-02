حملات ميدانية بمراكز بني سويف لإزالة التعديات ورفع مخلفات الشوارع

تكثف الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة بني سويف جهودها الميدانية تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل ورفع الإشغالات وتحسين البيئة.



ففي مركز ومدينة الفشن، نفذت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وبحضور الأستاذ ضياء الدين إبراهيم نائب رئيس المركز ومسؤولي الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة ورفع 398 حالة إشغال متنوعة بميدان بورسعيد وشارع الجيش والإبراهيمية والطريق الدائري، شملت تاندات الصاج والكراسي والطاولات والعروق الخشبية والأعمدة واللافتات العشوائية غير المرخصة والتعديات على الأرصفة والباعة الجائلين والفاترينات،، كما تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية قرية الحيبة التابعة للوحدة المحلية بالفنت، أسفرت عن إزالة عدد من حالات التعدي بالبناء المخالف



وفي مركز ومدينة سمسطا، واصلت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس جهودها في تحسين البيئة والصحة العامة، حيث جرى التنسيق مع قطاع الصحة (وحدة طب الملاريا) لتنفيذ حملة موسعة لمكافحة الذباب والبعوض بقرية دشطوط، من خلال تشغيل أجهزة الضباب المحمولة على سيارات نصف نقل، إلى جانب تنفيذ أعمال الرش بمناطق تجمعات القمامة والأسواق باستخدام مواتير الرش، مع استمرار الحملة لتغطية جميع قرى المركز. كما قامت الوحدة بإزالة التعديات على الأرصفة بشارع محمود سليمان وعدد من الشوارع الرئيسية، والتحفظ على موازين واستندات حديدية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك مع استمرار أعمال رفع المخلفات وتفريغ الحاويات بالمدينة والقرى، فيما تابعت الوحدة المحلية بقرية سمسطا الجديدة أعمال ري الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".



وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل بالمدينة وقرية الشناوية، حيث شملت الأعمال شارع الجيش وشارع المصرف القبلي والبحري وطريق الصحارة ومنطقة المعهد الديني بالشناوية، إلى جانب شارع أبو بكر الصديق والمنشية والشامية والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا وشارع نهضة مصر، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي، كما شهدت قرية أشمنت متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بمنطقة عز الرجال وطريق بشرى ومدخل المدارس ومنطقة طراد النيل، فيما تم بقرية بهبشين إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.



وفي مركز ومدينة ببا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد علاء الدين أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية، والتي شملت شارع الشباب والطحاوية وطراد النيل البحري والمناهري والمستوصف وكازبلانكا والإدارة التعليمية والمدارس وشارع 11 وحيدر ومكة ومجلي الوحش وخورشيد والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة، وعلى مستوى القرى، نفذت الوحدة المحلية بسدس أعمال نظافة بمدخل قرية منية الجيد وطريق طراد النيل وشارع المدرسة، بينما قامت الوحدة المحلية بهلية بري الأشجار بالمدخل الشرقي للقرية وتنفيذ أعمال النظافة بمدخل القرية ومنطقة المظلة وطريق سمسطا.



وفي مركز ومدينة بني سويف، واصلت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بعدد من الشوارع والمناطق، منها شباب العبور وشارع ابن خلدون أمام مدرسة المعمارية ومستشفى الجامعة وشارع رياض وكورنيش النيل والطريق الدائري والمدخل البحري وطريق السادات وصفية زغلول والدريسة وشارع المدارس، كما نفذت إدارة الحدائق أعمال قص وتقليم الأشجار ورفع المخلفات بمدينة بني سويف الجديدة فيما تواصلت أعمال النظافة بالوحدات القروية برفع كميات من المخلفات بطريق مصرف المحيط ومدخل قرية باها وقرى بلفيا وبني حمد والحكامنة والدوالطة. وشملت الجهود أيضًا تمهيد وتسوية نزلة كوبري عدلي منصور، ومتابعة سير العمل بالمصالح الحكومية بقرى إبشنا وباها، إلى جانب تنفيذ حملات طرق الأبواب بقرية تل ناروز لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح والحصول على نموذج (8)، فضلًا عن رفع الإشغالات بشارع وهيبى ومقبل.



وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابعت الوحدة المحلية برئاسة أحمد توفيق أعمال تطهير مصرف جوهر بالتنسيق مع الإدارة العامة للصرف الزراعي، كما تمت متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي واستقبال المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، بالإضافة إلى متابعة إصلاح العطل بخط المياه الرئيسي بطريق عزبة المعاتيق التابعة للوحدة المحلية بقرية النويرة، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، حيث تمت إعادة الخدمة وردم جانب الطريق. كما استمرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.



وفي مركز ومدينة الواسطى، تابع علي يوسف رئيس المركز جهود الوحدات القروية في رفع مستوى النظافة وتحسين الخدمات والتصدي للتعديات، حيث نفذت الوحدة المحلية بقرية الميمون أعمال صيانة وتركيب كشافات ليد جديدة بمنطقة غرب الجسر، ورفعت الأتربة والمخلفات من الطريق الزراعي، ومناطق كوبري الترعة الحدارية وكوبري الفاتحة وكوبري المستشفى وكوبري الجزيرة، إلى جانب جمع القمامة من منازل المواطنين بشارع الزراعية وشارع الثانوية العامة بالميمون ومدخل بني سليمان ونزلة الجنيدي ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي. كما شهدت الوحدة المحلية بميدوم رفع 14 طنًا من المخلفات والقمامة ونقلها إلى مصنع التدوير، إلى جانب إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



