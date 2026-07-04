متابعات ميدانية متواصلة بمراكز بني سويف لتحسين الخدمات والتصدي للمخالفات

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن بني سويف تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،بتكثيف التواجد الميداني ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب دعم كفاءة المرافق والخدمات وتحقيق الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين.

ففي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح جهودها الميدانية، حيث عقد رئيس المركز اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات القروية وفنيي التنظيم ومسؤولي المتغيرات المكانية، لمناقشة الموقف التنفيذي للمتغيرات المكانية وآليات سرعة الرد عليها، مع التأكيد على التعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها. كما تابع رئيس المركز سير العمل بالمركز التكنولوجي، واستمع إلى شكاوى المواطنين لبحث سبل حلها، وفي إطار التصدي لمخالفات البناء تم إيقاف أعمال تجهيز لصب سملات خرسانية وفك الشدات الخشبية بالموقع، إلى جانب استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدارس التي تعقد بها امتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات من محيطها لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، وتمت مراجعة المعاملات المتوقفة على المنظومة الإلكترونية، موجهاً بسرعة إنهائها وتيسير الإجراءات للمواطنين. كما تابع أعمال النظافة بعدد من الشوارع الرئيسية، شملت بورسعيد القبلي والأكاديمية ومدرسة سان مارك والمسجد الجديد القبلي وبنك القاهرة وشارع حسني وتقسيم هشام سليم وخلف الأكاديمية والأتوبيس القديم والشوارع الجانبية، إلى جانب متابعة رفع الإشغالات بمدخل كوبري فابريقة ببا وشارع الشباب. وعلى مستوى الوحدات القروية، نفذت الوحدة المحلية بطنسا حملة نظافة ورفع تراكمات بطريق بني أحمد، كما شهدت قرية صفط راشين أعمال نظافة بمدخل القرية من الناحية الشرقية وشارع النقطة، فيما نفذت الوحدة المحلية بهلية أعمال نظافة بالشوارع الرئيسية ومحيط مجمع الخدمات الحكومية.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل، حيث شملت الأعمال شارع الجيش وأبو بكر الصديق والمنشية والشامية والسبخاية وعزبة إبراهيم باشا ونهضة مصر وطريق السقاية وشارع عظيم الدولة، بالإضافة إلى مناطق بحري البلد ومصنع الثلج وغرب البلد ونخل الجارحي، مع رفع التراكمات ونقلها إلى مصنع تدوير المخلفات بكوم أبو راضي. كما قامت الوحدة المحلية بقرية إشمنت بالتنسيق الفوري مع شركة المياه لتغطية بعض غرف الصرف الصحي بالقرية حفاظًا على سلامة المواطنين، بالتوازي مع استمرار أعمال النظافة ورفع التراكمات بالقرية وتوابعها.

وفي مركز ومدينة سمسطا، نفذت الوحدة المحلية برئاسة أسامة يونس أعمالًا مكثفة للنظافة والتشجير ورفع الإشغالات، شملت رفع المخلفات والأتربة وتفريغ حاويات القمامة بمداخل المدينة وعدد من شوارعها خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة وإضفاء المظهر الحضاري. كما تابعت الوحدة الموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم إزالة عدد من حالات البناء المخالف على أراضٍ زراعية بعزبة أبو هشيمة، وحالات تعدٍ على أملاك الدولة بقرية قفطان الغربية التابعة لمجلس قروي الشنطور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، عقد أحمد توفيق رئيس المركز اجتماعًا مع نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية لمتابعة تنفيذ تكليفات محافظ بني سويف، والتي تضمنت تكثيف أعمال رفع التراكمات والمخلفات الصلبة بمداخل القرى والطرق المؤدية إليها، وتعزيز التواجد الميداني بين المواطنين للتعامل الفوري مع المشكلات على أرض الواقع. كما تابع رئيس المركز أعمال تطوير محطة مياه البديني، المصدر الرئيسي لتغذية مدينة إهناسيا بمياه الشرب، حيث يجري استبدال عدد اثنين موتور لرفع كفاءة المحطة والمساهمة في حل مشكلة ضعف المياه ببعض المناطق. كما استمرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتوازي مع مواصلة الوحدات المحلية القروية أعمال تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة أعمال التصالح والتقنين، والتصدي الفوري لأي مخالفات بناء في المهد.