بني سويف: إزالة 135 تعديا ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 29

واصل محافظة بني سويف،جهودها في تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بدأت السبت الماضي ، ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها الحكومة في إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراض أملاك الدولة

وحسب التقرير الذي أعدته إدارة الأملاك بديوان عام المحافظة، بلغ العدد الإجمالي لحالات التعدي التي تم إزالتها، بعد مرور أسبوع على انطلاق المرحلة الثالثة في الــ 27 يونيو وحتي أمس الأربعاء، 135 حالة منها ( 35 حالة تعد على أراض أملاك دولة + 100 حالة تعد على أراضي زراعية)

كان اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، قد كلف السكرتير العام كامل على غطاس، بمتابعة سير العمل في حملات الموجة الــ29، التي يتم تنفيذها على مدى أشهر "مايو، يونيو، يوليو" عبر 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 مايو إلى 19 يونيو الماضي،وتختتم بالمرحلة الثالثة "الحالية" والتي يجرى تنفيذها في المدة من 27 يونيو إلى 17 يوليو الشهر الجاري.