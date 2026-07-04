بني سويف.. تحرير 325 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية خلال حملات

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن،حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتكثيف الرقابة التموينية وضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة.

أسفرت الحملات، التي تمت خلال الفترة من 27 يونيو إلى 3 يوليو 2026 عن تحرير325 محضرًا، شملت:206 مخالفة للمخابز البلدية،و 23مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، بجانب 18مخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري،و 3مخالفات لمزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري، و 14 مخالفات في مجال تداول المواد البترولية.

كما تم تحرير 29 مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و32 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

