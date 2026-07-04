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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حصاد جهود زراعة بني سويف في دعم الإنتاج وحماية الأراضي وتطوير الخدمات للمزارعين

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفذت مديرية الزراعة، برئاسة المهندس محمد أمين، عدد من الأنشطة والبرامج الزراعية والإرشادية والخدمية خلال شهر يونيو الماضي، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بهدف دعم التنمية الزراعية، وتعزيز الإنتاج النباتي والحيواني، والحفاظ على المساحة الزراعية، وتقديم الدعم الفني للمزارعين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف مراكز المحافظة.

حيث شهد قطاع الإرشاد الزراعي تنفيذ عدد من الندوات والأيام الإرشادية والمدارس الحقلية، حيث تم تنفيذ حقل إرشادي للأعلاف الخضراء، و4 ندوات ويوم إرشادي لمحصول القطن، وندوة لمحو الأمية للمزراعين، وندوتين لتنظيم الأسرة، فضلاً عن 3 ندوات لمكافحة القوارض و3 زيارات منزلية وندوتين توعويتين، بإجمالي مشاركة تجاوزت 275 مستفيدًا، كما تم تنفيذ المدارس الحقلية بالتنسيق مع مؤسسة "رؤية حياة للتنمية"، وتنظيم ندوات للمزارعين حول محصول الذرة الشامية بقرى قلة بإهناسيا وإقفهص بالفشن.

وفي ملف توريد القمح، بلغ إجمالي الكميات الموردة خلال الموسم الحالي أكثر من350 ألفًا طنًا، بزيادة ملحوظة حوالي 100 ألف طن عن الموسم الماضي، فيما بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح 116 ألفًا و381 فدانًا، وتم حصادها بالكامل، كما استمر الإشراف الفني على المزارع الحكومية والخاصة، وجمع وتحليل بيانات الإنتاج الحيواني، والمشاركة في حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وإنهاء إجراءات إصدار وتجديد تراخيص مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية المشتركة مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية وشرطة المسطحات على مصانع ومخازن ومحال الأعلاف، مع تنفيذ ندوات توعوية للمربين حول حماية الماشية والدواجن من موجات الحرارة.

وفي إطار الحفاظ على المساحة الزراعية بالمحافظة، تم رصد 199 حالة تعدٍ جديدة على الأراضي الزراعية خلال الفترة من 24 مايو حتى 23 يونيو 2026، وتمت إزالة جميع الحالات في المهد فورًا، إلى جانب إزالة 12 حالة تعدٍ سابقة، مع استمرار حملات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تواصلت أعمال المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومزارع الموز بالتنسيق مع اللجنة العلمية لمكافحة مرض التورد والتبرقش، والصوب الزراعية والمشاتل لمتابعة التراخيص والإحلال والتجديد.

كما تابعت المديرية حصر المساحات المنزرعة بمحصولي الأرز والقطن للموسم الصيفي، والتعامل مع شكاوى المزارعين، ومن بينها شكوى مزارعي قرية هليه بمركز ببا بشأن نواتج تطهير الترعة، والتنسيق مع أجهزة الري لحسم عدد من المشكلات المتعلقة بمياه الري والصرف الزراعي، والمشاركة في اجتماعات المجلس الإقليمي للمياه، وإعداد بيانات السياسات المائية، فضلاً عن متابعة أعمال صرف الأسمدة للمزارعين، وأرصدة المخازن، ونسب إدخال الحصر على المنظومة الإلكترونية، وإعداد التقارير الدورية ورفعها للجهات المختصة.

وفي مجال وقاية النباتات، تم المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة حملات مكافحة القوارض، وفحص حقول الذرة الشامية، وتنفيذ أعمال إطلاق طفيل الترايكوجراما بمركز ببا، مع المتابعة المستمرة للمحاصيل الصيفية ورصد الإصابات الحشرية والأمراض والحشائش وتحديد مستوياتها لضمان التدخل السريع، كما تابعت المديرية أعمال اللجنة الإشرافية لتوريد محصول بنجر السكر، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده إلى مصنع الفيوم 448 ألفًا و217 طنًا بمتوسط إنتاج 19 طنًا للفدان، بالإضافة إلى توريد 28 ألفًا و671 طنًا إلى مصنع القناة.

وفي إطار جهود التحول الرقمي، بلغ عدد استمارات كارت الفلاح المسجلة بالمحافظة 283 ألفًا و719 استمارة، تم اعتماد 283 ألفًا و706 منها، فيما واصلت المديرية المرور على الجمعيات الزراعية لمتابعة صرف الأسمدة الصيفية وأرصدة المخازن والعمل على حل مشكلات المزارعين.

بني سويف محافظة بني سويف زراعة بني سويف

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