السيطرة على حريق مخلفات بجوار مصنع ملابس في شبرا الخيمة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع في مخلفات بجوار أحد مصانع الملابس الجاهزة، على طريق مصر – الإسكندرية الزراعي، بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ تحسبًا لوجود مصابين.

ونجحت قوات الإطفاء في محاصرة ألسنة اللهب وإخماد الحريق قبل امتداده إلى مصنع الملابس والمنشآت المجاورة، ما حال دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار كبيرة بالمكان.



وحررت الأجهزة المختصة محضرًا بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الحريق، وبيان أسبابه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.