حبس المتهم بالتحــ.رش بسيدة داخل مترو الأنفاق في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، حبس المتهم بالتحرش بسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالجيزة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق بالجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (حلاق – مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 30/ يونيو المنقضى على النحو المشار إليه حال توجهه إلى محل عمله وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.