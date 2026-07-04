كسور وكدمات .. ننشر أسماء مصابي انهيار مصنع مفروشات الصفا في أسيوط

لقي عامل مصرعه، و أُصيب 5 آخرون، إثر انهيار جزء من مصنع مفروشات تحت الإنشاء بمدينة الصفا الصناعية بأسيوط.

بالفحص والمعاينة تبين أن المصابين هم: عبدالوهاب عبدالموجود محمد، 46 عاما، اشتباه كسر بالضلوع وكدمات متفرقة بالجسم، صبري عبدالغفار عبدالعزيز، 61 عاما، كسر مضاعف بالساق اليمنى، تم نقلهم إلى مستشفى الجامعة بأسيوط.

ومصطفى عبدالرحيم حسين، 22 عاما، كدمات بالجسم، عبدالرحيم حسين سلامة، 58 عاما، كدمات بالجسم، رفضا الانتقال للمستشفى.



كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانهيار مبنى مصنع مفروشات تحت الإنشاء بمدينة الصفا الصناعية ببني غالب، ووجود ضحايا و مصابين أسفل الأنقاض.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية إلى موقع البلاغ، حيث جرى انتشال جثمان عامل، وإنقاذ 5 مصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الانهيار وملابساته.