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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: الجماهير تملأ مراكز الشباب والأندية لمتابعة مواجهة مصر وأستراليا بكأس العالم 2026

جماهير أسيوط تملأ مراكز الشباب والأندية لمتابعة مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
جماهير أسيوط تملأ مراكز الشباب والأندية لمتابعة مواجهة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن مراكز الشباب والأندية الرياضية بمختلف أنحاء المحافظة تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمتابعة مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأسترالي ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في أجواء حماسية تعكس روح الانتماء والالتفاف خلف المنتخب الوطني، وذلك في إطار جهود الدولة ووزارة الشباب والرياضة لتعظيم الدور المجتمعي للمنشآت الشبابية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة مباريات الفراعنة في أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن ساحات وقاعات المشاهدة امتلأت بالجماهير التي رفعت الأعلام المصرية وارتدت قمصان المنتخب الوطني، مرددة الهتافات التشجيعية لدعم الفراعنة، في مشهد وطني عكس وحدة أبناء المحافظة وحرصهم على مؤازرة منتخب بلادهم خلال مشواره في بطولة كأس العالم.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي وكيل الوزارة، تتابع مراكز الشباب والأندية المشاركة، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات التنظيمية والخدمات اللازمة، بما يضمن توفير تجربة مشاهدة متميزة وآمنة للجماهير.

وأكد اللواء محمد علوان أن فتح مراكز الشباب والأندية الرياضية أمام المواطنين لمتابعة مباريات المنتخب الوطني يعكس الدور المجتمعي لهذه المنشآت في احتضان الفعاليات الوطنية، وتعزيز روح الانتماء بين الشباب، مشيدًا بالمظهر الحضاري للجماهير والتزامها، ومتمنيًا التوفيق للمنتخب المصري في استكمال مشواره بالمونديال وتحقيق نتائج تليق بطموحات الجماهير المصرية.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة خصصت 21 منشأة شبابية ورياضية لاستقبال الجماهير، تضم 4 أندية رياضية و13 مركز شباب و4 مراكز تنمية شبابية موزعة على مختلف مراكز المحافظة، حيث جرى تجهيزها بشاشات عرض وأماكن جلوس مناسبة، مع توفير جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لضمان خروج الفعاليات بصورة حضارية تليق بأبناء أسيوط.

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