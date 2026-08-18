دير أباهور البهجوري يستضيف الاجتماع الدوري لكهنة شرق المنيا بحضور الأنبا متاؤس

عقد مجمع كهنة إيبارشية شرق المنيا اجتماعه الدوري في دير القديس أباهور البهجوري بقرية سوادة، بحضور نيافة الأنبا فام، أسقف الإيبارشية.

واستضاف اللقاء نيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم بوادي النطرون «السريان»، الذي ألقى كلمة روحية حملت عنوان «كيف تخدم خدمة ناجحة؟»، تناول خلالها عددًا من المبادئ والإرشادات التي تساعد الآباء الكهنة على أداء خدمتهم بصورة مثمرة، بما يحقق رسالة الكنيسة في رعاية أبنائها وخدمتهم.

خدمة ناجحة

كما فتح نيافة الأنبا متاؤس باب الحوار مع الآباء الكهنة، وأجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم، مقدمًا لهم عددًا من التوجيهات الروحية والرعوية التي تسهم في دعم خدمتهم.

وخلال الاجتماع، ناقش نيافة الأنبا فام مع مجمع الكهنة عددًا من الترتيبات المتعلقة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب متابعة ما يخدم احتياجات أبناء الإيبارشية، في إطار من روح المحبة والتعاون بين الآباء.

ويأتي الاجتماع الدوري لمجمع كهنة شرق المنيا في إطار الحرص على التواصل المستمر بين الآباء، ومساندة الخدمة الرعوية، وتبادل الخبرات والتوجيهات الروحية بما يسهم في نمو الخدمة وخدمة أبناء الكنيسة.