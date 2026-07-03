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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد بمراكز الشباب والأندية الرياضية لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026

رفع درجة الاستعداد بمراكز الشباب والأندية الرياضية لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
رفع درجة الاستعداد بمراكز الشباب والأندية الرياضية لاستقبال الجماهير لمتابعة مباراة مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط رفع درجة الاستعداد بعدد من مراكز الشباب والأندية الرياضية المخصصة لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم 2026، لاستقبال الجماهير مساء اليوم الجمعة، لمتابعة مباراة المنتخب المصري أمام منتخب أستراليا في دور الـ32، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة آمنة ومجهزة تتيح للجماهير مؤازرة المنتخب الوطني.

وأكد محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة، برئاسة أحمد سويفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، انتهت من مراجعة جاهزية شاشات العرض والمنشآت الرياضية المشاركة، والتأكد من توافر جميع التجهيزات والخدمات اللازمة لاستقبال المواطنين، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية داخل الهيئات الشبابية والرياضية، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لمشاهدة المباراة في إطار من التنظيم والسلامة.

وأوضح المحافظ أن مراكز الشباب أصبحت مراكز خدمة مجتمعية متكاملة تؤدي دورًا مهمًا في استضافة الفعاليات الوطنية والرياضية، وتسهم في تعزيز روح الانتماء ونشر ثقافة التشجيع الحضاري، إلى جانب توفير متنفسا آمن للشباب والأسر لمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة والإدارات الفرعية وغرف العمليات بالمراكز والمنشآت الرياضية، لمتابعة انتظام استقبال الجماهير، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات التنظيمية، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة حضارية تعكس وعي أبناء محافظة أسيوط.

ودعا اللواء محمد علوان جماهير المحافظة إلى التواجد بمراكز الشباب والأندية الرياضية المخصصة لمتابعة المباراة، ومساندة المنتخب المصري بروح رياضية، متمنيًا التوفيق للفراعنة في مواصلة مشوارهم ببطولة كأس العالم 2026 والتأهل إلى دور الـ16.

يُذكر أن محافظة أسيوط كانت قد خصصت 21 منشأة شبابية ورياضية لاستقبال الجماهير خلال مباريات بطولة كأس العالم 2026، تضم 4 أندية رياضية و13 مركز شباب و4 مراكز تنمية شبابية موزعة على مختلف مراكز المحافظة، ومجهزة بشاشات عرض وأماكن جلوس مناسبة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة بتعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب وإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة مباريات المنتخب الوطني في أجواء آمنة ومنظمة.

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