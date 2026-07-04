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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط : استلام 242 ألفا و500 طن من القمح المحلي منذ انطلاق موسم التوريد

محصول القمح
محصول القمح
أ ش أ

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وصول إجمالي كميات القمح المحلي التي تم استلامها بمختلف مواقع التخزين المعتمدة على مستوى المحافظة إلى 242 ألفا و500 طن منذ بدء موسم توريد محصول القمح لعام 2026، وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة، بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح وتأمين احتياجات المواطنين..

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة تواصل المتابعة اليومية من خلال غرف العمليات واللجان المختصة، بالتنسيق مع مديريات التموين والزراعة والجهات التنفيذية المعنية، لإجراءات الاستلام داخل الصوامع والشون والهناجر، وإنهاء الإجراءات للموردين، مع تذليل أي معوقات قد تطرأ خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وأكد اللواء محمد علوان أن جميع مواقع التخزين المعتمدة ما زالت تواصل استقبال الأقماح المحلية الواردة من المزارعين، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية الخاصة بعمليات الفحص والاستلام، بما يحافظ على جودة المحصول ويضمن سلامة التخزين.

وأشار إلى استمرار التنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إلى جانب الجهات الرقابية والتنفيذية، لمتابعة سير العمل بمختلف مواقع الاستلام ورصد معدلات التوريد أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم لضمان انتظام المنظومة حتى انتهاء الموسم.

وأضاف أن الدولة وفرت جميع التيسيرات اللازمة للمزارعين، من خلال تحديد أسعار توريد مجزية للأقماح المحلية، مع انتظام صرف المستحقات المالية، بما يعكس حرص الدولة على دعم المنتج المحلي وتشجيع الموردين على تسليم المحصول عبر المنافذ الرسمية.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية لمواقع التخزين حتى ختام موسم التوريد، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استكمال المنظومة بكفاءة، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للأمن الغذائي.

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط القمح المحلي

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