محافظ أسيوط: تسليم 137 رأسًا من الأغنام والماعز لـ60 أسرة بقرية الفيمـا

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، على استمرار دعم المبادرات التنموية التي تستهدف تمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصاديًا، وتعزيز المشروعات الإنتاجية الصغيرة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن هذه المبادرات تسهم في تحويل الأسر المستفيدة من متلقية للدعم إلى أسر منتجة وقادرة على توفير مصدر دخل مستدام.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام المديرية، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية، واصلت تنفيذ مبادراتها لدعم القرى بالمشروعات الإنتاجية، حيث جرى تسليم 137 رأسًا من الأغنام والماعز إلى 60 أسرة مستحقة بقرية الفيمـا التابعة لمركز الفتح، في إطار جهود تعزيز التنمية الاقتصادية بالريف، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل مستقرة للأسر المستفيدة.

وأشار اللواء محمد علوان ، إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المحلية، مؤكدًا أهمية التكامل بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الإنتاج الحيواني ودعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على تسليم رؤوس الماشية فقط، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة تشمل تقديم الرعاية البيطرية، والإرشاد الفني، والتدريب العملي للمربين، والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان نجاح المشروعات وتحقيق الاستفادة القصوى منها، بما يعزز استدامتها ويحقق أهدافها التنموية.

وشدد محافظ أسيوط ، على استمرار دعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تنمية الريف المصري، وتعزيز قدرات الأسر على الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير أوجه الدعم للمبادرات التي تحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا للمواطنين.