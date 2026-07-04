الداخلية تكشف تفاصيل إصطدام مجند بطريق السويس خلال خدمته

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى إدعى خلالها القائم على النشر بكونه مجند بهيئة الشرطة تضمن تضرره من قائد سيارة "هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد" لإصطدامه بأحد أصدقائه المجندين حال تواجده بأحد الإرتكازات الأمنية بطريق السويس القاهرة مما تسبب فى وفاته وفراره هارباً ، والزعم بعدم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 17 يونيو المنقضى حال تواجد إرتكاز أمنى تابع لمديرية أمن القاهرة والمعين لملاحظة الحالة الأمنية بمنطقة جنيفا بطريق (السويس/القاهرة) بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة قام قائد إحدى السيارات بالإصطدام بأحد مجندى الإرتكاز مما تسبب فى وفاته وفر هارباً.. وتم ملاحقته وضبطه (مالك مكتب مقاولات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه ، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات "مازال قيد الحبس".

أمكن ضبط القائم على النشر ( مجند شرطة سابق - معروف عنه بأوساط المحيطين به سوء سمعته ) .. وبمواجهته أقر بعدم معرفته بالمجند المشار إليه ولم يكن بالخدمة إبان تلك الواقعة ، وأنه علم من زملائه بوفاة زميل لهم ، فقام بنشر المنشور على النحو المشار إليه

على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وإضفاء الأهمية على ذاته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.