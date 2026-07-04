من غير هدوم| الداخلية تكشف حقيقة سير شخص بدون ملابس بالمنيا

كشفت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص "مهتز نفسياً" بالسير بأحد الشوارع "بدون ملابس" بالمنيا.

السير بأحد الشوارع "بدون ملابس"

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بالصورة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنيا) وتبين أنه مضطرب نفسياً ، وبإستدعاء أهليته حضرت والدته وقررت بأنه يعانى من أمراض نفسية منذ ولادته ويتردد على أحد الأطباء النفسيين بصفة دورية لتلقى العلاج اللازم وقدمت ما يفيد بذلك.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتم أخذ التعهد اللازم على أهليته بحسن رعايته.