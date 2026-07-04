تفاصيل تأجيل محاكمة أفريقي في ترويج الكوكايين بالقاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية بتهمة حيازة كمية من مخدر الكوكايين والبودر بقصد الاتجار بمنطقة 15 مايو لجلسة 11 يوليو الجاري.



تفاصيل الواقعة

وكانت مباحث قسم شرطة 15 مايو، خلال قيامهما بتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث اشتبهت في شخص أجنبي، وما إن رأى القوة الأمنية حتى حاول الفرار، فطاردته القوة الأمنية، وتمكنت من السيطرة عليه وضبطه.

وبضبط المتهم تبين أنه أفريقي، ويدعى “أبو بكر ب”، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين والبودر وأقراص مخدرة بقصد ترويجها على عملائه من نفس جنسيته.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.