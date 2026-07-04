إصابة شابين فى انقلاب دراجة نارية بقرية بقنا

أُصيب شابين، فى حادث انقلاب دراجة نارية بقرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادي، شمال قنا.

تلقت اجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث انقلاب دراجة نارية بقرية البطحة بنجع حمادى، نتج عنه إصابة شابين.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين إصابة الشابين عقب انقلاب الدراجة النارية بهما، ما أدى لإصابتهما بسحجات وكدمات، استدعت نقلهما إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

