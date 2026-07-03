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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون خسائر بشرية.. اندلاع حريق فى منزلين بقرية المحروسة في قنا

اندلاع حريق
اندلاع حريق
يوسف رجب

سيطرت قوات إدارة الحماية المدنية في قنا، على حريق نشب داخل منزلين في قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، دون خسائر بشرية.

وكانت أجهزة الأمن في قنا تلقت إخطارا من غرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق داخل منزلين في قرية المحروسة.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة.

وتبين أن النيران اندلعت من منزل ثم منزل آخر وتسببت في احتراق مخلفات ومحتويات مادية، دون أن تسفر عن أي إصابات بين المواطنين.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا قرية المحروسة الحماية المدنية اندلاع حريق أخبار قنا

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