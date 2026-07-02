مصرع شاب وإصابة آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخرون، فى حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة السوق في قرية جراجوس التابعة لمركز قوص جنوب قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع أحمد عبد الباسط أحمد عبد الدايم، وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة السوق في قرية جراجوس.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلي مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



