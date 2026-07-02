لتفادي ارتفاع المياه.. محافظ قنا يوجه بإزالة تعديات أراضي طرح النهر

أكد اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة تنفيذ إزالة التعديات الواقعة على أراضي طرح النهر، لتفادي ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل، نتيجة أعمال الموازنات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري، خلال الفترة المقبلة، منعًا لحدوث أي غرق أو تلفيات لتلك الأراضي.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه تم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية، وإدارة الأملاك، والإدارات الزراعية، والتنسيق مع عمد ومشايخ البلاد، من أجل إخطار وإنذار كافة المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر.

وشدد الببلاوي، على ضرورة توعية المواطنين، واتباع الإرشادات الصادرة لتجنب أي تداعيات، في إطار خطة المحافظة لتفادي أي خسائر أو أضرار محتملة، والالتزام بالضوابط القانونية لضمان السلامة العامة.

وفى سياق آخر استأنفت لجنة حصر وتوثيق وتسجيل المباني التراثية والنسيج العمراني، برئاسة الدكتور محمد فهمي عبدالعليم، مستشار المحافظ للتنمية الحضرية، أعمالها من خلال زيارة ميدانية لقرية دندرة في إطار وضع رؤية شاملة للتنمية الحضرية والسياحية بالقرية.

وقال الدكتور محمد فهمي عبد العليم، مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، بأن اللجنة استأنفت عمليات الحصر والتوثيق والتسجيل للمباني ذات القيمة التراثية والطابع المعماري المميز، وذلك لإعداد فرص الاستثمار السياحي والمشروعات التى يمكن تنفيذها بقرية دندرة.

وأشار مستشار محافظ قنا للتنمية الحضرية، إلى أنه تم عقد جلسات حوارية مع سكان "دندرة" للتوعية بأهمية الحفاظ على الهوية البصرية والثقافية للمحافظة كعنصر جذب سياحي واستثماري، وتتضمن خطة العمل محورين رئيسيين، يتمثلان فى إعادة توظيف بعض المباني لتحويلها إلى نزل فندقية ومنافذ للحرف التراثية "كالفخار والفركة والخشب" لدعم الاقتصاد المحلي، بالتوازي مع تدريب السكان على إدارة وتشغيل هذه الأنشطة السياحية والتجارية لضمان استدامتها.





