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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسى2027

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

​اعتمد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، تنسيق القبول لطلاب الشهادة الإعدادية الناجحين والمنقولين إلى الصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2026/2027، بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول، ودراسة الإحصاء التكراري لنتائج الدور الأول يونيو 2026 للشهادتين الإعدادية العامة والمهنية، وذلك بحضور طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

​وقال محافظ قنا، إنه تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام ليكون 237 درجة بجميع مدارس التعليم العام، بينما بلغت درجة القبول لمدارس الثانوي الخدمات بنين وبنات 200 درجة، بينما تحدد المدارس الثانوية الخاصة الحد الأدنى وفقاً لقدراتها وعدد فصولها وكثافتها طبقاً للوائح المنظمة، كما يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لفصول الخدمات حسب المجموع تنازلياً مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والكثافة الطلابية طبقاً للقرار الوزاري.

​وأضاف الببلاوي، بأنه فيما يخص التعليم الفني فقد جاء تنسيق المدارس الثانوية الصناعية الميكانيكية نظام الخمس سنوات بنين 210 درجات، و195 درجة للبنات، والمدارس الثانوية الصناعية الثلاث سنوات بحد أدنى 175 درجة، والزخرفية 155 درجة للبنين، و145 درجة للبنات.

وأشار محافظ قنا، إلى أن المدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني نظام العام الواحد بنين وبنات 140 درجة، والمدارس الثانوية الصناعية إعداد مهني نظام العامين بنين وبنات 147 درجة، المدارس الثانوية الصناعية تعليم وتدريب مزدوج أقسام ميكانيكا 160 درجة، المدارس الثانوية الصناعية التعليم وتدريب مزدوج أقسام زخرفة 155 درجة، وفصول خدمات التعليم الصناعي بنين وبنات 140 درجة.

​وفي مجال التعليم الزراعي، تحدد الحد الأدنى للقبول في المدارس الزراعية بنين وبنات نظام الثلاث سنوات بـ 141 درجة، بينما بلغ تنسيق مدارس الإعداد المهني الزراعي نظام الثلاث سنوات شرط مجال أول زراعي 120 درجة، برامج المستوى الأول بالتعليم الزراعي نظام العام الواحد 140 درجة، برامج المستوى الثاني بالتعليم الزراعي نظام العامين 140 درجة ونصف.

​وبالنسبة للتعليم الثانوي التجاري، فقد تم اعتماد تنسيق لكل إدارة بالمحافظة بشكل مستقل، وفقاً لنظام البكالوريا ثلاث سنوات منتظم، ونظام الخدمات ثلاث سنوات، ونظام المستوى الثاني عامان دراسيان، ونظام المستوى الأول عام دراسي واحد، كالجدول التالي:

 

قنا تنسيق القبول المدارس الثانوية الشهادة الإعدادية الثانوي العام الثانوى التجارى

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