قنا..إزالة مخازن فرز وتجميع القمامة الموجودة بين الكتل السكنية بنجع حمادى

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، برفع وإزالة جميع مخازن فرز وتجميع القمامة والمخلفات الورقية والبلاستيكية من داخل الكتل السكنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل فوري.

وأوضح محافظ قنا، بأن هذا القرار يأتي لحماية أمن وسلامة المواطنين، وتفادي تعريض أرواحهم وممتلكاتهم للخطر جراء الحرائق التي قد تنشب في هذه المواد القابلة للاشتعال بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة حسين الزمقان، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة عدد من مخازن فرز وتجميع القمامة العشوائية المتواجدة وسط الأحياء السكنية بالمدينة والقرى التابعة لها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الوحدةا لمحلية، مع أخذ تعهدات وإقرارات كتابية على أصحاب تلك الأنشطة بعدم معاودة ممارسة الفرز أو التخزين داخل الكتلة السكنية مجدداً.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، إلى أن توجيهات محافظ قنا، شددت على ضرورة نقل كافة هذه الأنشطة والمخازن إلى مناطق الظهير الصحراوي أو خارج النطاق السكني تماماً، مع إلزام أصحابها باتخاذ كافة التدابير الوقائية واشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية اللازمة لضمان عدم نشوب أي حرائق مستقبلاً والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



