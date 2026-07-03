قنا.. إزالة تعديات على مساحة 1120 فدانًا أراضي أملاك دولة

​تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من تنفيذ حملة مكبرة بقرية دندرة، أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 1120 فدانًا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

وقال أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة الواقعة تحت ولاية هيئة التعمير بإجمالي مساحة 1000 فدان.

وتابع أنور، كما تمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة خارج منظومة التقنين بمساحة 120 فدانًا.

​وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى أن الحملة جاءت بمتابعة ميدانية من فراج الوحش وطلعت عبد الشافي، نائبي رئيس المدينة، مؤكدًا أن أعمال الإزالة تمت وفق البرنامج الزمني المحدد للموجة 29 لإزالة التعديات.



وأضاف أنور، بأن تنفيذ حملات الإزالة متواصل بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتصدي لأي محاولات جديدة للتعدي على أراضى الدولة.



