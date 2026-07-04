راكبين موتوسيكل .. القبض على 3 أشخاص تحرشوا بطالبة في الغردقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية لقيامهم بالتحرش بإحدى الفتيات حال سيرها بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة الغردقة) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ أول الجارى وحال استقلالها سيارة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول الغردقة شاهدت 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية يقومون بالتحرش بإحدى الفتيات حال سيرها بذات الشارع.. فقامت بتصويرهم ونشر مقطع الفيديو على النحو الشار إليه ، كما أمكن تحديد المجنى عليها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة) وبسؤالها أيدت ماسبق .

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو ومستلقليها (3 أشخاص - مقيمين بذات الدائرة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .









