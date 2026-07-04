خلافات عائلية .. القبض على طرفى مشاجرة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وأشقائه بممارسة أعمال البلطجة بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 /الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول : (ربة منزل "لها معلومات جنائية"، وزوجها)، وطرف ثان : (شقيق الأولى) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، لخلافات أسرية بينهم قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب "دون حدوث إصابات".

أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





