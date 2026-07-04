الداخلية تحذر المواطنين من رسائل وهمية تطالب بسداد المخالفات المرورية

جددت وزارة الداخلية التحذير من رسائل إشعارات مخالفات مرورية تطالب المواطنين بالسداد مؤكدة أنها غير صادرة عن الوزارة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار ما سبق توضيحه بشأن تداول رسائل على بعض الهواتف المحمولة تضمنت الزعم بإرسال وزارة الداخلية إشعارات مخالفات مرورية للمواطنين وحثهم على سرعة سداد قيمة الغرامات من خلال الضغط على أحد الروابط الموضحة بالرسالة.. والتأكيد على أن تلك الرسائل غير صادرة من وزارة الداخلية.

وفى ضوء تلقى عدد من المواطنين لذات الرسائل من أرقام هواتف مختلفة ، فإن وزارة الداخلية تعاود تحذير المواطنين من الدخول على مثل تلك الروابط المجهولة ، حيث قد يؤدى ذلك إلى إختراق الهواتف المحمولة والإستيلاء على البيانات الشخصية والبنكية.