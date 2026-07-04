ضبط أمين مخزن تصرف فى 5 طن سكر تموينى بقنا

تمكنت لجنة بمديرية تموين قنا، من ضبط أمين مخزن تابع لـ "الشركه المصرية لتجارة الجملة - مركز أول قنا "، بعد ثبوت قيامه بالتصرف غير المشروع في كمية كبيره من السكر التمويني السائب.



وبحسب بيان مديرية التموين بقنا، كشفت اللجنة أن الكمية المتصرف فيها 5 طن "5000 كجم"، وجرى بيعها في السوق السوداء بقصد التربح الشخصي وحرمان المواطنين من مستحقاتهم التموينية.





وأشار وكيل وزارة التموين بقنا، إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المستندات الدالة على المخالفة وإحالة الواقعة للنيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة .



وأضاف وكيل وزارة التموين بقنا، لن نتوانى أو نتهاون مع أي محاولة للتلاعب بأقوات المواطنين أو الاستيلاء على الدعم المخصص من الدولة للمواطنين.



وأكد وكيل وزارة التموين بقنا، بأن الحملات الرقابية مستمرة على مدار الساعة فى كافة المنافذ والمخازن لضرب الفساد والمفسدين بيد من حديد.

