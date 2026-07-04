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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مش عايزه تديله فلوس.. القبض على شخص اعتدى على والدته المسنة في السويس

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تظهر خلاله (سيدة مسنة "مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") بالسويس على إثر إعتداء نجلها عليها .

 بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى تبلغ لقسم شرطة فيصل بالسويس من إحدى المستشفيات بإستقبالها (السيدة المشار إليها "مصابة بجروح وكدمات متفرقة بالجسم") وبسؤالها إدعت بحدوث إصابتها نتيجة إختلال توازنها وسقوطها من على الدرج بمحل سكنها الكائن بدائرة القسم، وبمواجهتها بما جاء بمقطع الفيديو إتهمت نجلها بالتعدى عليها بإستخدام عصا خشبية لرفضها إعطائه مبلغ مالى وعللت عدم إتهامها له لخشيتها منه .

 أمكن ضبط نجل المذكورة ( حلاق "له معلومات جنائية ، من متعاطى المواد المخدرة " وتم بإرشاده ضبط العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مسنة

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