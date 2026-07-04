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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب انقطاع الصوت.. الأمن يفحص مشاجرة داخل كافيه أثناء مباراة مصر وأستراليا

مشاجرة داخل كافيه أثناء مباراة مصر وأستراليا
مشاجرة داخل كافيه أثناء مباراة مصر وأستراليا
إسلام دياب

بدأت الأجهزة الأمنية في فحص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع مشاجرة داخل أحد الكافيهات، عقب انقطاع صوت مباراة مصر وأستراليا خلال عرضها، ما تسبب في نشوب خلاف بين عدد من رواد المكان.

ومن جانبها، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لفحص مقطع الفيديو المتداول، وتحديد مكان الواقعة، والوقوف على ملابساتها، وسؤال القائمين على الكافيه والشهود، للتأكد من حقيقة ما حدث وأسباب المشاجرة.

وأظهر مقطع الفيديو، مشادة كلامية بين عدد من الجمهور بعد انقطاع الصوت خلال متابعة المباراة، قبل أن تتطور إلى اشتباكات وتعد، وسط محاولات من بعض الحاضرين لاحتواء الموقف، وتعمل الأجهزة الأمنية على تحديد أطراف الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وقوع أي مخالفات.

الأجهزة الأمنية مشاجرة كافيه مباراة مصر وأستراليا مواقع التواصل الاجتماعي

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