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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل جلسة محاكمة أم مكة أمام محكمة طنطا الاقتصادية بتهمة غسيل الأموال

محاكمة بلوجر ام مكة
محاكمة بلوجر ام مكة
الغربية أحمد علي

أصدرت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية اليوم تأجيل جلسة  نظر القضية رقم 332 لسنة 2026 جنايات اقتصادية طنطا، والمتهمة فيها البلوجر المعروفة بـ"أم مكة" في قضية غسل أموال، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، وذلك لتقديم ما تم في الطعن بالنقض.

قرار قضائي عاجل 

كما تناولت  الدائرة الثانية  المختصة بالمحكمة الاقتصادية بطنطا القضية، في حضور هيئة الدفاع، بينما تغيبت المتهمة عن حضور الجلسة، واتخذت المحكمة الإجراءات القانونية بالمخاطبة المحامي الموكل بالدفاع عنها.

من ناحية أخري كانت هيئة  محكمة طنطا الاقتصادية قررت تأجيل  نظر القضية رقم 332 لسنة 2026 جنايات اقتصادية طنطا، والمتهم فيها البلوجر المعروفة بـ أم مكة في قضية غسل أموال، إلى جلسة 4 يوليو المقبل، وذلك للاطلاع على سند الوكالة.

تحرك جهات التحقيق 

وجاء قرار التأجيل خلال أولى جلسات نظر القضية أمام الدائرة المختصة بمحكمة طنطا الاقتصادية، لاستكمال الإجراءات القانونية وتمكين هيئة الدفاع من تقديم سند الوكالة والاطلاع على أوراق الدعوى.

اخبار محافظة الغربية تحرك قضائي عاجل محاكمة ام مكة طنطا

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