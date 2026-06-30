محافظ الغربية يعلن تيسيرات جديدة للمواطنين: اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ32 قرية بمراكز طنطا والمحلة الكبرى والسنطة وسمنود وزفتى

ترأس اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، والعميد وائل فتحي المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والجهات التنفيذية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنفيذية والخدمية والتنموية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات.

توجيهات محافظ الغربية

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبناء محافظة الغربية، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وأن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية هو ثمرة الاستقرار والإرادة الوطنية الصادقة، مشددًا على مواصلة العمل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة بجميع أنحاء المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل

وفي بشرى جديدة لأهالي محافظة الغربية، أعلن المحافظ موافقة المجلس التنفيذي على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ32قرية بمراكز طنطا والمحلة الكبرى والسنطة وسمنود وزفتى، ليصل بذلك إجمالي القرى التي تم اعتماد لوحات تحديث مخططاتها التفصيلية إلى 57قرية على مستوى المحافظة، وذلك من خلال إعداد خطوط تنظيم الكتل العمرانية المضافة إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، بما يسهم في تنظيم أعمال البناء، وتيسير تنفيذ المرافق والخدمات، وتحقيق التنمية العمرانية بصورة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من البناء العشوائي.

تيسير خدمات

وشملت القرى المعتمدة قرى بريك الحجر، وداكودة، وكفر العراقي، ومنشأة الجنيدي، ومحلة منوف، والبنوان، والشرقية، ودخميس، وسيدي حمود، ومنشية الأوقاف، والجابرية، والقيراطية، وكفر العبايدة، والمعتمدية، وسندسيس، والهياتم، والأبشيط، وبشبيش، وأبو النجا، والإنشاء، والعثمانية، ولومانة الجديدة، ومحلة القصب، وأشناواي، والأنبوطين، والروضة، وبلقولة، وأبو صير بنا، وبنا أبو صير، والناصرية، وسندبسط، وتفهنا العزب.

وأوضح المحافظ أن المحافظة كانت قد انتهت من اعتماد المخططات التفصيلية لـ25 قرية أخرى بمراكز زفتى وطنطا وكفر الزيات والمحلة الكبرى، ليصل إجمالي القرى التي تم اعتماد مخططاتها إلى 57 قرية، بما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة العمران وتحقيق التنمية المستدامة.

رفع كفاءة الخدمات

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، والإيرادات، وتوقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، والخطة الاستثمارية، مشددًا على سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنجاز.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد المحافظ ضرورة رفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين مستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع معدلات إنجاز ملفات التصالح، إلى جانب تكثيف المرور الميداني على مختلف القطاعات، وتعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع درجة الاستعداد

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات، وترشيد استهلاك الكهرباء، واستمرار حملات النظافة اليومية، ورفع التراكمات التاريخية، وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين، إلى جانب التعامل الحاسم مع الإشغالات، وتنظيم الأسواق، وتحقيق السيولة المرورية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفي ملف النظافة، استعرض المحافظ نتائج الأعمال المنفذة خلال شهر يونيو 2026، حيث تم رفع 29 ألفًا و630 طنًا من تجمعات وبؤر القمامة والتراكمات التاريخية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما تم الانتهاء من رفع 40 ألف طن من المخلفات المتراكمة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بدفرة بمركز طنطا، مؤكدًا استمرار العمل حتى القضاء نهائيًا على جميع التراكمات وتحسين مستوى النظافة بكافة أنحاء المحافظة.

دعم الملفات للمواطنين

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لكافة الملفات التنفيذية، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات أو تقديم الخدمات، مع الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء في المهد، مشددًا على أن العمل الميداني وسرعة الإنجاز والتواصل المستمر مع المواطنين هي الركائز الأساسية لتحقيق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة الغربية.