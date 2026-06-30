قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النرويج تتفوق على كوت ديفوار بهدف في الشوط الأول بالمونديال
بدء عزاء شقيق سهير شلبي بمسجد حسين صدقي في المعادي
البحرية الأمريكية ترفع مستوى التهديد في مضيق هرمز
حق المواطنة بالولادة.. ترامب يهاجم قرار المحكمة العليا ويدعو الكونجرس للتحرك
مش سر حربي | أحمد موسى : لدينا أنظمة خاصة بالمراقبة والمتابعة والرصد والاكتشاف المبكر
خالد يوسف : 30 يونيو مش ثورة فوتوشوب .. ورأيت من الجو ملايين المصريين بالمحافظات
الجيش الروسي يستهدف محطات كهرباء تستخدمها القوات الأوكرانية في زابوروجيه
في الذكرى 13 للثورة| أحمد موسى يكشف تفاصيل مثيرة عن أحداث 30 يونيو
الشرطة الإيطالية تعتقل أربعة أشخاص في انفجار استهدف صحفياً
أبو العينين : أزمة مضيق هرمز فرصة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الطاقة
ريال مدريد يجهز عرضا قياسيا لضم أوليس.. والصفقة قد تتجاوز انتقال نيمار
عبد المجيد محمود : 30 يونيو ثورة استرداد وطن اختطفه الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يعلن تيسيرات جديدة للمواطنين: اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ32 قرية بمراكز طنطا والمحلة الكبرى والسنطة وسمنود وزفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام، والأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد، والعميد وائل فتحي المستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والجهات التنفيذية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات التنفيذية والخدمية والتنموية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات.

توجيهات محافظ الغربية 

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى أبناء محافظة الغربية، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وأن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية هو ثمرة الاستقرار والإرادة الوطنية الصادقة، مشددًا على مواصلة العمل من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة بجميع أنحاء المحافظة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وفي بشرى جديدة لأهالي محافظة الغربية، أعلن المحافظ موافقة المجلس التنفيذي على اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ32قرية بمراكز طنطا والمحلة الكبرى والسنطة وسمنود وزفتى، ليصل بذلك إجمالي القرى التي تم اعتماد لوحات تحديث مخططاتها التفصيلية إلى 57قرية على مستوى المحافظة، وذلك من خلال إعداد خطوط تنظيم الكتل العمرانية المضافة إلى الأحوزة العمرانية المحدثة، بما يسهم في تنظيم أعمال البناء، وتيسير تنفيذ المرافق والخدمات، وتحقيق التنمية العمرانية بصورة قانونية ومنظمة، مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من البناء العشوائي.

تيسير خدمات 

وشملت القرى المعتمدة قرى بريك الحجر، وداكودة، وكفر العراقي، ومنشأة الجنيدي، ومحلة منوف، والبنوان، والشرقية، ودخميس، وسيدي حمود، ومنشية الأوقاف، والجابرية، والقيراطية، وكفر العبايدة، والمعتمدية، وسندسيس، والهياتم، والأبشيط، وبشبيش، وأبو النجا، والإنشاء، والعثمانية، ولومانة الجديدة، ومحلة القصب، وأشناواي، والأنبوطين، والروضة، وبلقولة، وأبو صير بنا، وبنا أبو صير، والناصرية، وسندبسط، وتفهنا العزب.

وأوضح المحافظ أن المحافظة كانت قد انتهت من اعتماد المخططات التفصيلية لـ25 قرية أخرى بمراكز زفتى وطنطا وكفر الزيات والمحلة الكبرى، ليصل إجمالي القرى التي تم اعتماد مخططاتها إلى 57 قرية، بما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة العمران وتحقيق التنمية المستدامة.

رفع كفاءة الخدمات 

كما تابع المحافظ خلال الاجتماع ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، والإيرادات، وتوقيع الأحوزة العمرانية على الطبيعة، والخطة الاستثمارية، مشددًا على سرعة الانتهاء من جميع الإجراءات وتحقيق أعلى معدلات الأداء والإنجاز.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد المحافظ ضرورة رفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية، وتحسين مستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، وتسريع معدلات إنجاز ملفات التصالح، إلى جانب تكثيف المرور الميداني على مختلف القطاعات، وتعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع درجة الاستعداد 

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بإدارة الأزمات، وترشيد استهلاك الكهرباء، واستمرار حملات النظافة اليومية، ورفع التراكمات التاريخية، وتحسين المظهر الحضاري بالشوارع والميادين، إلى جانب التعامل الحاسم مع الإشغالات، وتنظيم الأسواق، وتحقيق السيولة المرورية، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وفي ملف النظافة، استعرض المحافظ نتائج الأعمال المنفذة خلال شهر يونيو 2026، حيث تم رفع 29 ألفًا و630 طنًا من تجمعات وبؤر القمامة والتراكمات التاريخية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، كما تم الانتهاء من رفع 40 ألف طن من المخلفات المتراكمة بمصنع تدوير المخلفات الصلبة بدفرة بمركز طنطا، مؤكدًا استمرار العمل حتى القضاء نهائيًا على جميع التراكمات وتحسين مستوى النظافة بكافة أنحاء المحافظة.

دعم الملفات للمواطنين 

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة اليومية لكافة الملفات التنفيذية، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات أو تقديم الخدمات، مع الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء في المهد، مشددًا على أن العمل الميداني وسرعة الإنجاز والتواصل المستمر مع المواطنين هي الركائز الأساسية لتحقيق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لأبناء محافظة الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل تصالح مخالفات البناء التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

بالصور | محافظ الغربية : لا عودة للتراكمات التاريخية .. والمتابعة اليومية مستمرة حتى تحقيق نقلة حقيقية في مستوى النظافة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعلن تيسيرات جديدة للمواطنين: اعتماد لوحات تحديث المخططات التفصيلية لـ32 قرية بمراكز طنطا والمحلة الكبرى والسنطة وسمنود وزفتى

جانب من الزيارة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل الملحق الثقافي والأكاديمي لسفارة ليبيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون

بالصور

دراسة صادمة.. أسباب محتملة لارتفاع إصابات السرطان بين الشباب

الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة
الشيخوخة البيولوجية تتسارع لدى الأجيال الحديثة

صور جديدة من كواليس فيلم ابن مين فيهم؟ .. قبل انطلاقه في دور العرض 9 يوليو

ابن مين فيهم
ابن مين فيهم
ابن مين فيهم

10 علامات خفية تؤكد الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهل هذه التغيرات

علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها
علامات سرطان الجلد لا يجب تجاهلها

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

فيديو

أبو

“تعالى وانا اقولك” .. "أبو" يغني للاعبي المنتخب

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد