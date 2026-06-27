رئيس جامعة طنطا يصدر قرارًا بتكليف فاروق سليم للقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

أصدر الدكتور محمد حسين محمود، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتكليف الدكتور محمود فاروق سليم، الأستاذ بكلية الطب، للقيام بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لحين صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيين نائب لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توجيهات جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين محمود أن جامعة طنطا تولي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة أهمية خاصة، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ودعم المبادرات التنموية والصحية والبيئية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين بمحافظة الغربية وإقليم الدلتا.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على تطوير برامج وأنشطة القطاع، وتوسيع نطاق القوافل التنموية والطبية والتوعوية، وتعزيز دور الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص في تقديم خدمات مجتمعية فعالة، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

تبادل الخبرات

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود فاروق سليم عن اعتزازه بثقة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، مؤكدًا حرصه على مواصلة العمل بروح الفريق مع مختلف قطاعات وكليات الجامعة، لدعم دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتفعيل المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز حضور جامعة طنطا كمؤسسة تعليمية وبحثية وتنموية فاعلة.