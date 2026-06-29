مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث بطريق "طنطا _ قطور"

شهد الطريق الدولي "طنطا ـ قطور " بمحافظة الغربية، اليوم واقعة مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادث سير وتصادم بين سيارة نقل وعربتين ملاكي بسبب السرعة الزائدة وتم الدفع بـ5 سيارات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تصادم سيارة نقل لوري وسيارتين ملاكي بخط الطريق الدولي "طنطا ـ قطور" بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته، كما تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

ردع مخالفين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.