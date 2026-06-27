انطلاق حملة الدرع جايلك .. الزمالك يعلن : المحطة الأولى تبدأ من طنطا

يُعلن نادي الزمالك عن انطلاق جولة درع الدوري المصري في عدد من المحافظات، على أن تكون البداية يومي الخميس والجمعة المقبلين في مدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وتأتي هذه الجولة في إطار حرص النادي على مشاركة جماهيره فرحة التتويج بلقب الدوري، وتقريب الدرع من المشجعين الذين كان لهم دور فعال ومؤثر في تحقيق البطولة وسيكون متاح للجماهير فرصة التقاط الصور التذكارية مع درع الدوري في الأماكن والمواعيد المحددة.

وتنطلق الجولة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتحديدًا في نادي Sporting Castle Club، حيث يستقبل النادي الجماهير يومي الخميس والجمعة المقبلين ضمن أولى محطات الجولة.

وعلى الراغبين في التقاط الصور التذكارية مع درع الدوري يجب عليهم التسجيل مسبقًا من خلال الرابط المخصص لذلك، على أن يتم الالتزام بالمواعيد والأماكن المعلنة من جانب النادي.

رابط التسجيل : https://zamalkawy.fans/zamalek-journey/book?package=6

ومن المقرر أن تبدأ جلسات التصوير يومي الخميس والجمعة عند الساعة 12 ظهرًا على أن يتم التنسيق من خلال مسؤولي إدارة تطبيق "زملكاوي".

ويؤكد النادي على أن جولة درع الدوري ستشهد عدة محافظات خلال الفترة المقبلة، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من جماهير الزمالك للاحتفال باللقب والتواجد بالقرب من الدرع الذي تحقق بدعمهم ومساندتهم المستمرة للفريق.